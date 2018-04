Achterhoekse wint NK-meeuwenschreeuwen in Cothen

Dat de Belgische kampioen Dennis Mertens niet op was komen dagen als jurylid - en de helft van het vierkoppige deelnemersveld ook niet (‘Merel en Mees konden niet’) - mocht de pret niet drukken. Jade versloeg ‘Basje’ van den Oever uit Eindhoven en was zelf het meest verrast. ,,Ik vond zijn inzending erg goed lijken,’’ zei ze meteen na haar zege. Vooraf, op de parkeerplaats in hartje Cothen, had ze nog zelfverzekerd geroepen dat ze gekomen was om te winnen.



En goud werd het. Haar drive?,,Nou, eigenlijk kan ik maar één ding heel goed in mijn leven; een meeuw imiteren. Op feestjes wordt het zo vaak gevraagd; Jade, wil je even een meeuw nadoen? En dat doe ik dan maar. Omdat ik het kan. Ik zie het als een gift. Werkelijk waar, het eerste geluid dat ik na mijn geboorte maakte, leek erg veel op dat van een meeuw.’’



De Achterhoekse keek er bloedserieus bij. Of dat gespeeld was of niet is lastig in te schatten bij iemand die een media- en artiestenopleiding volgt en ook veel toneel zegt te spelen. Toch? ,,Ik ben er écht trots op. Deze trofee krijgt wel een plek in mijn studentenkamer waar iedereen ‘m kan zien staan. Nou ja, dat moet ook wel, want zo groot woon ik niet.’’