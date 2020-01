Achterhoekse ziekenhuisbaas Doetinchem en Winterswijk weggestuurd

DOETINCHEM - Chrit van Ewijk is vertrokken als bestuursvoorzitter van Santiz. De raad van toezicht had niet langer vertrouwen in de bestuurder van de Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk.

‘De raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur verschillen van mening over de aanpak die nodig is om de onrust te beteugelen’, staat in een bericht aan medewerkers van beide ziekenhuizen. ‘De raad van toezicht acht het daarom onontkoombaar dat Chrit van Ewijk zijn functie neerlegt'.

De taken van Van Ewijk worden waargenomen door Bijar Altalabani, het andere lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wil op korte termijn een interim-bestuurder aantrekken.

Onder vuur

Van Ewijk ligt vanaf eind november onder vuur. Dit nadat de bestuurder een reorganisatie van beide ziekenhuizen aankondigde waarbij het plan was om in 2025 - als het nieuwe Slingeland aan de A18 in gebruik moet worden genomen - verloskunde en de kinderafdeling over te hevelen naar Doetinchem. Aanvankelijk werd daarbij ook de Intensive Care genoemd, maar dat werd een dag later al door Van Ewijk ontkend.

De beoogde overheveling zorgde voor een storm van protest in Winterswijk en omstreken. In de Oost-Achterhoek groeide namelijk de angst dat dit het begin van het einde van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) zou zijn.

Wantrouwen te groot

Aanvankelijk zou over de verplaatsing van afdelingen in februari 2020 al een beslissing vallen. Maar nadat er Kamervragen werden gesteld en minister Bruno Bruins zelfs gesprekken met Van Ewijk en een Winterswijkse afvaardiging voerde, werden de voorgenomen plannen door Santiz teruggetrokken.

Daarmee hoopten Van Ewijk en de zijnen de rust terug te doen keren. Daarvoor was het echter al te laat. Het wantrouwen in Winterswijk en de rest van de Oost-Achterhoek was zo groot dat Van Ewijk niet verder kon.

Winterswijkse wethouder Schepers snapt besluit

De Winterswijkse wethouder Elvira Schepers snapt de beslissing van de raad van toezicht volledig. Ook zij zag dat de positie van Chrit van Ewijk onhoudbaar was geworden. ,,Ik hoop wel dat de regiogroep die nu is gevormd, gewoon doorgaat. En dat de stichting Behoud SKB daar ook bij kan aanschuiven. Het is belangrijk dat de inwoners van de Oost-Achterhoek een stem krijgen in de toekomstplannen voor de ziekenhuizen.”

De regiogroep die samen met de raad van bestuur zou meepraten over de toekomst is door Menzis uitgenodigd voor 29 januari. De vraag is of die afspraak nog doorgaat na het vertrek van Van Ewijk.

Hendrik Jan Mensink van stichting Behoud SKB hoopt dat er nu rust komt: ,,Rust en vertrouwen. Om van daaruit aan een toekomstperspectief te werken. Ik vind het persoonlijk heel vervelend voor Chrit van Ewijk. Ik hoop dat het nieuwe bestuur erin slaagt bij alle partijen het vertrouwen te winnen. Het is belangrijk dat het nieuwe bestuur teruggaat naar de essentie van de fusie, namelijk het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen.”

Specialisten verdeeld

Er is grote verdeeldheid onder de 250 specialisten van het Slingeland en het SKB. Ze vormen sinds vorig jaar een collectief, maar zijn het onderling niet eens over de toekomstplannen. Tijdens een vergadering vorige week donderdag kwamen de onderlinge verschillen aan het licht. Niet alleen is er verdeeldheid tussen de Doetinchemse en de Winterswijkse specialisten, ook de artsen uit Winterswijk zijn het onderling niet altijd eens, zo melden anonieme bronnen uit de ziekenhuizen. Wel is duidelijk dat de Winterswijkse specialisten het SKB als ziekenhuis in stand willen houden.