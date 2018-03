Actie van Kamperman in Den Haag gaat wereld over

Bijzondere koninklijke eer voor onderwijsman René van Gils

9:03 DOETINCHEM/ ULFT - René van Gils is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De bestuursvoorzitter van het Graafschap College kreeg de onderscheiding gisteren bij zijn afscheid in Schouwburg Amphion in Doetinchem, door burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek.