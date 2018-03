Actievoerder uit Groenlo springt van publieke tribune in Tweede Kamer

videoDe plenaire zaal in de Tweede Kamer is vanmiddag ontruimd nadat een man van de publieke tribune sprong. Kamerleden reageren geschokt en de vergadering werd meteen stil gelegd. De man is naar het ziekenhuis gebracht, zo bevestigt de politie in Den Haag.

Het gaat om de 65-jarige Hans Kamperman uit Groenlo. De Achterhoeker kampeert al bijna twee maanden op het Binnenhof in Den Haag, in zijn strijd voor legalisering van de wietteelt. Hij werd in december veroordeeld voor wietbezit, nadat hij werd gepakt voor het telen van wiet in zijn tuin in Groenlo. Kamperman zei dat hij de wiet gebruikte voor het maken van wietolie en die beschikbaar stelde aan vrienden die kanker hadden.

Donderdagmorgen hintte hij op zijn Facebookpagina al op een dergelijke actie, zoals vanmorgen in de Tweede Kamer. 'Vergeef mij deze daad, ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden. Ik kan ze niet bereiken met mijn boodschap', schreef hij onder meer.



Kamperman werd aangetroffen met 'een voorwerp om zijn nek', zo meldt de Haagse politie. Dat zat vastgebonden aan de tribune.



Kamperman kreeg geen straf bij zijn veroordeling, maar zag dit als een tegenslag in zijn campagne om cannabisteelt uit de illegaliteit te halen. Sindsdien bivakkeert op het plein voor de Tweede Kamer. In Den Haag deelde hij de afgelopen tijd folders uit over het gebruik van medicinale wietolie.

Arno Rutte

Het incident gebeurde tijdens een inbreng van VVD-Kamerlid Arno Rutte. De Kamer vergaderde op dat moment over georganiseerde criminaliteit. Op beelden is te zien dat Rutte geschrokken zijn hand voor z'n mond houdt. De vergadering is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd.

De livestream vanuit de zaal is stopgezet. Ooggetuigen worden ergens anders in het gebouw opgevangen.

Kamervoorzitter Khadija Arib kan niks zeggen over wat er gebeurd is of hoe het met de man is. ,,Het was een incident.’’

Warrig

Een kennis van Kamperman, een journalist die eerder verslag deed van zijn protest, zegt dat hij er de laatste weken slecht aan toe was. ,,Hans werd steeds warriger en zei: ik ben bereid mijn leven te geven. Toen zei ik: nou, je moet het ook weer niet overdrijven. Maar hij bleef warriger en stelliger doen. Vanmorgen zei hij dat hij even een boodschapje ging doen. Een uur later hoorde ik de sirenes. Toen wist ik: shit, dat is Hans", aldus Darpan van Kuik.

Het bericht op Facebook



Lieve familie en vrienden Vergeef mij deze daad, ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden. Ik kan ze niet bereiken met mijn boodschap. Ik heb een oplossing voor een duurzame aarde en sta hier al 2 maanden aandacht te vragen voor medicinale cannabis gebruikers die door deze overheid gecrimminaliseerd worden, ze luisteren niet!! Keren zich tegen de mensheid. Gooien onze rechtsstaat te grabbel. Tabaksindustrie veroorzaakt 5 miljoen doden per jaar door toevoeging van kankerverwekkende stoffen, dat mag allemaal volgens het OM binnen ons strafrecht. Cannabis wordt gecriminaliseerd terwijl het de aarde kan redden en voor vele mensen een medicijn is.



Ik doe dit voor de aarde, de mensen. Ze moeten wakker worden!! Zo jammer dat het zo moet, ik was zo graag bij jullie gebleven.

Ik vraag jullie ga door met de strijd voor legalisering. Teken de petitie www.cannabisuitstrafrecht.petities.nl Ik heb een rijk leven gehad waar ik dankbaar voor ben. In vergeef iedereen in liefde en vraag ook vergeving aan de mensen die ik onbewust pijn gedaan heb.