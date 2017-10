Advocaat Jesse: Sophie aansprakelijk voor schade door 'piggen'-schandaal

DOETINCHEM - In een statement op Twitter laat advocaat Yehudi Moszkowicz weten dat de 21-jarige Jesse uit Doetinchem helemaal ontdaan is door 'de hetze tegen hem'. De Doetinchemmer houdt de Britse Sophie Stephenson aansprakelijk voor alle schade die hij als gevolg van haar handelen heeft geleden en zal lijden.

Sophie zocht contact met de Britse krant The Sun toen ze naar eigen zeggen voor niets naar Amsterdam was gekomen. Ze zou het slachtoffer zijn geworden van een grap die 'piggen' genoemd wordt. ,,Dat zeggen ze wanneer een kerel het lelijke, dikke meisje probeert te versieren. Ik was er kapot van’’, liet Sophie in de Britse krant weten. Zij leerde Jesse elkaar in Barcelona kennen.

Na een avond met elkaar doorgebracht te hebben, was Sophie in de veronderstelling dat er sprake was van een romance. Toen ze naar Amsterdam kwam voor een vervolgafspraak was er van Jesse echter geen spoor te bekennen.

Zo'n zes uur later kreeg Sophie een berichtje van Jesse. Daarin stond dat hij haar 'gepigged' had. Jesse zelf ontkent deze berichten ook gestuurd te hebben, laat zijn advocaat weten.