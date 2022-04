Af- en aanrijden bij start van kindervrijmarkt in hartje Doetinchem

Dinsdagavond werd Koningsdag al ingeluid met Koningsavond (en -nacht). Op De Bleek was het afgeladen met jongeren die We are the Royals bezochten. Dit dancefestival van Club 22-24 wordt woensdag vanaf 12 uur voortgezet op De Bleek met twaalf optredens.



Het was dinsdagavond toch druk in de binnenstad waar de kroegen veel volk binnen hadden. Ook bij Streeckgenoot (Spinbaan) was het volle bak waar de oudere jongeren zich voor het eerst sinds corona massaal wisten te vinden. Ook woensdag is er live muziek bij Streeckgenoot dat samenwerkt met Mama's.