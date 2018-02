Agenten bespuiten man in boevenpak en 'minion' met pepperspray

update Vertraging op A12 richting Arnhem voorbij na ongeluk

8:09 WESTERVOORT - Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem, ter hoogte van Westervoort, is maandagochtend rond 07.00 uur een vertraging van zeker een halfuur ontstaan door een ongeluk met drie voertuigen. Bij het ongeval is in ieder geval één persoon gewond geraakt, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID).