A’j warkelek bi-j dit vehaal wilt stilstaon, dan ku’j bi-jveurbeeld baeter de Kruiswegwandeling gaon lope

The Passion. Zielsgelukkig is de gemeente met disse landeleke aandach. Ze heb der ook drek een heel spektakel van gemaak, bis aan hemelvaart. ’t Lijden van Jezus as een spektakel, now dan we’j ’t wel. ,,Jao, dah mot, want da’s een mooie manier um de jongeleu’j met dat lijdensverhaal in aanraking te brenge”, wudt der gezeg.