Alleen bier en herinneringen, zo stil is het in de zuipkeet: ‘Er is niets om naar uit te kijken’

DOETINCHEM - De verveling op het platteland slaat toe. Dat er geen feesten zijn, maakt de sfeer in de jongerenketen ook soberder. Als die al open zijn. De Gelderlander peilde de stemming, ergens in de Achterhoek.

Als corona ergens goed voor is, dan wel voor de portemonnee van plattelandsjongeren. Zonder al die tentfeesten en dorpskermissen geven ze amper geld uit. ,,Juli is normaal gesproken de duurste maand, maar daar heb ik nu het meeste in verdiend. Zes dagen per week werken, een beetje beunen erbij. Er was toch niks om naar uit te kijken.”

Koffie en bier bij de hand

Een doordeweekse avond in een jongerenkeet. Buiten wappert fier de Achterhoekse vlag, binnen gaat de kachel aan. ,,Mo-j vuur hebb’n?” ,,Nee, geet wel goed.” De koffie pruttelt en de kratten Grolsch staan opgestapeld in de hoek. De inhoud daarvan - de gruune potten - staan in de koelkast kold te worden. Deze keet draait nog gewoon, corona of niet. Doordeweeks komen de vrienden er wel minder, het weekend blijft vaste prik.

Het grote verschil met vóór het coronatijdperk zit hem in de bezetting, stemming en de planning van de avond. Er is geen reden om in te drinken, ze kunnen vanaf de keet niet meer met de fiets naar een fuif. Het enige wat rest, is urenlang tegenover elkaar aan de stamtafel zitten, bier drinken, al is het minder dan voorheen, en herinneringen ophalen. ,,Ik krijg regelmatig via Snapchat een herinnering van een jaar geleden. Ja, toen hadden we wel schik.”

Een van de jongerenketen in de Achterhoek. © Jan Ruland van den Brink