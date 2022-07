Alles zit mee met nieuw evenement Verrassend Doesburg: het is meteen doorslaand succes

DOESBURG – Verrassend Doesburg, het nieuwe driedaagse evenement als opvolger van Binnenste Buiten, is meteen een schot in de roos. Met 120 kramen, genoeg bezoekers en topweer bruist Doesburg als vanouds.

Voormalig fotograaf René Ernst en zijn vrouw Rita laten zich een wit wijntje op een terras in de Doesburgse binnenstad goed smaken. Het stel, respectievelijk 74 en 76 jaar oud, bezoekt op zaterdag het nieuwe evenement Verrassend Doesburg, de opvolger van Doesburg Binnenste Buiten.

,,Hartstikke leuk’’, is de lovende beoordeling van het echtpaar, dat jarenlang in Doetinchem woonde, maar inmiddels naar ’s-Heerenberg is verhuisd. ,,Doesburg is prachtig, we komen er altijd graag’’, zegt Rita. Haar man vult aan: ,,Dat ze de auto uit het centrum hebben geweerd vind ik een gouden greep.’’

Ontspannen sfeer

Roy Kappert, uitbater van Stadsbierhuys De Waag, kijkt al even tevreden uit zijn ogen. Zijn terras zit vol, de sfeer is ontspannen. Hij heeft een podium voor zijn uit 1478 daterende etablissement laten bouwen. ,,Gisteravond, op de eerste dag, heb ik 600 mensen gehad. Supergezellig was het.’’

Quote We hebben alle rotzooi en prullaria er uit gegooid. We willen kwaliteit Eddy Berentsen, Organisator

Dat ondernemer Eddy Berentsen het stokje heeft overgenomen van Doesburg Binnenste Buiten en de basis heeft gelegd voor dit nieuwe driedaagse evenement bevalt Kappert zeer. Zeker nu er geen coronamaatregelen meer gelden. ,,Je wilt niet weten hoeveel duimpjes en positieve reacties ik van bezoekers heb gehad. Ik krijg er kippenvel van.’’

Volledig scherm Straatartiesten en oude ambachten in Doesburg. © theo kock persfotografie

Blij met nieuw evenement

Chris Beumer is houtdraaier en één van de 120 kraamhouders van Verrassend Doesburg. Liefst 32 jaar lang had hij een naaimachinewinkel in zijn geboortestad, inmiddels heeft hij een atelier in Drempt. Beumer demonstreert en verkoopt zijn fraaie houtproducten op evenementen in en buiten de regio. Ondanks zijn 78 jaar rijdt hij overal zelf naar toe.

Hij is blij met Verrassend Doesburg. ,,Mooi dat het kan en wordt georganiseerd.’’ Hij heeft een streepje voor, bekent hij, als gewaardeerd lid van de Nederlandse Vereniging van Oude Ambachten. ,,De andere standhouders betalen huur en stroom. Ik niet. Ik word gevraagd.’’

Inmiddels 55 vrijwilligers

Waarschijnlijk de breedste glimlach produceert Eddy Berentsen. Eigenaar van een lampenwinkel aan de Ooipoortstraat en de man die het initiatief nam om Verrassend Doesburg te organiseren. ,,Ik ben in mijn eentje begonnen. Inmiddels hebben we 55 vrijwilligers.’’

Hij somt op: ongeveer 120 kramen, op een totale oppervlakte van pakweg vier kilometer. Veel kraampjes, maar ook muziek, straattheater, kunst en cultuur. ,,We hebben alle rotzooi en prullaria er uit gegooid. We willen kwaliteit.’’

De organisatie was een hele toer, de definitieve vergunning is pas een week geleden verstrekt. ,,Daar hebben we met vijf man maanden aan gewerkt. Een enorm boekwerk, vanwege alle eisen die worden gesteld. De gemeente heeft heel goed meegewerkt. En het weer is fantastisch. Dat redt ons.’’

Volledig scherm Wie kan het snelst de banden verwisselen van een Formule 1 wagen? © theo kock persfotografie