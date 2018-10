Alsof er een strijkbout op je rug wordt gedrukt

Eigenaren duurzame woningen stellen hun huis open

10:55 DOETINCHEM - Eigenaren van duurzame woningen in de hele Achterhoek stellen zaterdag 3 november een huis open. Ze laten zien en vertellen hoe het is om in een huis zonder gasaansluiting te wonen, met warmtepompen of zonnepanelen. Ook bedrijven die in een duurzaam pand zitten, doen mee.