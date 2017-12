Angstige hond? zoek een vuurwerkvrij huisjespark op

,,Vooral Boris is erg bang", vertelt Van Noppen. ,,Ik heb hem wel eens medicatie gegeven om rustig te blijven, maar eigenlijk vind ik dat niet goed. Mijn moeder woont op een rustige plek, maar ik wil haar er ook niet mee opzadelen. Dus hebben we nu maar voor dit huisjespark gekozen. Het is vrij rustig, maar we horen toch nog wel harde dreunen van het carbidschieten. Boris is wel onrustig. Ik denk dat we volgend jaar een plek buiten de Achterhoek zoeken."