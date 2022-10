Arbeidsmigranten wonen ‘onmenselijk’ in vervuilde en onveilige huizen: ‘300 à 400 euro huur per matras’

Nieuw toneelstuk Niweto in Wehl over samenleven van ouderen: ‘Er is niets grappigs aan Alzheimer’

WEHL – Het is een tragikomedie over oudere mensen, die te maken krijgen met hun verleden, die vechten tegen aftakeling en er samen het beste van proberen te maken. ,,Het gaat deels over alzheimer, maar er zit ook veel humor in’’, zegt schrijver en regisseur Kees Hagens over Semper Diminuendo.

