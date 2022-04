‘Arnhems meisje’ in toren van Doesburg: ‘We hopen dat de valken dit jaar wel kuikens krijgen’

De twee slechtvalken die in maart zijn neergestreken in de torenspits van de Martinikerk in Doesburg kunnen het heel goed met elkaar vinden. Het bewijs daarvan ligt in de nestkast: 2 eieren. Het vrouwtje, in 2019 geboren in de nestkast op het kantoor van Akzo Nobel in Arnhem, is rustig. ,,Maar dat kan zo veranderen”, vertelt José Meuwese van de werkgroep Slechtvalken Doesburg.