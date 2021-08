Auto en bestelbus belandden door ongeluk in tuin: twee gewonden naar ziekenhuis

Verhuren loods in Hummelo aan louche figuren levert bejaarde eigenaar 240 uur werkstraf op

18 augustus HUMMELO – Het beschikbaar stellen van de loods achter zijn woning in het buitengebied van Hummelo aan louche huurders komt de 72-jarige bewoner op de maximale werkstraf van 240 uur te staan. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem voor medeplichtigheid aan het kweken van hennep. Een tweede verdachte, die door justitie gezien werd als iemand met een meer leidende rol, is vrijgesproken.