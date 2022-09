Auto's botsen frontaal op elkaar in Sinderen: Kapelweg enige tijd afgesloten

column andré van gessel Nog gin twee maonden later begon alle elend: 't Geluk is met de domme

De stroom van berichte van minse en bedrieve die der moeite met hemme aan ’t end van de maond nog wat äöver te holle in de portemennee, blif moor deurgaon. Van de waek weer de bakkers, ook hier in Durrekum die de energiepries een blok aan ’t been wudt. Haopelek gaon die afgekondigde maotregelinge van afgelope Prinsjesdag helpe.

22 september