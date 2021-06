Auto ‘stekkeren’ in de Achterhoek wordt veel makkelijker: stroom aan laadpalen erbij tot 2030

Doetinchem houdt 10,3 miljoen over maar wil tóch meer geld van het Rijk

11 juni DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem heeft over 2020 10,3 miljoen euro overgehouden. Tegelijkertijd maakt het zich zorgen over de taken in het sociale domein en vindt dat het daarvoor vanuit het Rijk te weinig geld krijgt.