Auto waarin dode vrouw zat afkomstig uit Borken (D) bij Winterswijk

ROTTERDAM - In een auto die zondagavond laat uit de Nieuwe Maas in Rotterdam naar boven werd getakeld, is het lichaam van een vrouw gevonden. De Mercedes had een Duits kenteken. De wagen staat geregistreerd in de plaats Borken (D), net over de grens bij Winterswijk.

De politie was de hele zondag op zoek naar de wagen, nadat zaterdagnacht de bestuurder (38) uit het water was geklommen. De man wordt verdacht van een misdrijf en is aangehouden.

Onderzoek

De politie onderzoekt wat er zich in de nacht van zaterdag op zondag heeft afgespeeld. De politie rukte uit nadat omstanders 's nachts meldden dat er een man uit de Maas was geklommen. Hij bleek onderkoeld te zijn en een steekwond te hebben. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. Ook werd hij aangehouden.

Uren later verklaarde de man dat er nog iemand in de auto zat waarmee hij in het water belandde. Er werd met een sonarboot gezocht naar die tweede inzittende.

De zwarte Mercedes werd gisteravond in de Nieuwe Maas gevonden. Ook gingen duikers het water in om te zoeken naar de andere persoon. Door de sterke stroming werd die zoektocht op een gegeven moment gestaakt.

Volledig scherm De auto werd door reddingswerkers uit de Nieuwe Maas getakeld. © MediaTV

Verklaring

Er is volgens de politie nog veel onduidelijk over de verdachte omstandigheden rond de vondst van de dode vrouw. Het is bijvoorbeeld nog onbekend hoe de man aan de steekwond is gekomen. Ook is de relatie tussen de man en de vrouw onbekend. ,,Het is een heel complex verhaal", zegt de woordvoerder.

Wel zag de politie voldoende aanknopingspunten om de man aan te houden. ,,Dat hebben we besloten op basis van zijn verwondingen en zijn verklaring over hoe de auto in de Maas belandde. We houden alle opties open dus houden we ook rekening met een misdrijf.”

Volledig scherm De zwarte auto werd gisteravond laat uit het water getakeld. © MediaTV