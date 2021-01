Automobilist gewond na frontale botsing tegen boom

Duits grensge­bied tegen de Achterhoek in beeld voor opslag van kernafval

18 januari AHAUS/ WINTERSWIJK - De bodem van het Duitse grensgebied dat tegen de Achterhoek aan ligt is in beeld voor de opslag van radioactief afval. Volgens een eerste analyse van de Duitse overheid is de ondergrond van het westelijke Münsterland zeer geschikt voor het ondergrondse opslaan van kernafval.