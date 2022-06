Automobilist rijdt op verkeerde weghelft en ramt tegenligger in Lochem: twee gewonden

Horecae­vent ‘Achterhoek kookt’ verplaatst naar het najaar vanwege topdrukte in restau­rants

ULFT - Achterhoek Kookt dat in de DRU plaats zou vinden, gaat niet door. Het evenement, dat voor vandaag gepland stond, is verplaatst naar het najaar. Een gebrek aan horecapersoneel en topdrukte in de restaurants speelt de organisatoren parten.

