Automobilist wijkt uit voor overstekende reeën en rijdt tegen boom

Voor Erfgoedcen­trum Achterhoek en Liemers is het huisar­chief van Erve Veldink een schat in schatkist

HAARLO/ DOETINCHEM - Een schatkist, compleet mét schat. Zo zien ze bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem het huisarchief van het Erve Veldink dat er in bewaring is gegeven. „Dit is van belang voor de geschiedenis van een deel van deze streek.”

13:00