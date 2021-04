Autorijdende drugsgebruiker laat aanhanger met boot midden op straat achter

Einde van een tijdperk: VVV verdwijnt nu echt uit Montfer­land

8:11 DIDAM/’S-HEERENBERG - De VVV verdwijnt definitief uit het straatbeeld van Montferland. De informatiepunten in zorgcentrum Meulenvelden in Didam en Gouden Handen in ’s-Heerenberg sluiten per 1 mei. Hiervoor in de plaats komt er een nieuw informatiepunt in het centrum van ’s-Heerenberg, onder de vlag van Stichting Montferland Marketing.