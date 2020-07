Bassist Wimken van Diene (70) bleef altijd Normaal: lees het maar na in zijn boek

Joodse begraaf­plaats 's-Heerenberg wordt opgeknapt: het verhaal van slager Izaak moet verteld

1 juli ’s-HEERENBERG - Izaak Cohen was een slager met aanzien in ’s-Heerenberg. Hij was erelid van sociëteit De Vriendschap en haalde de krant met de slacht van een uitzonderlijk zwaar kalf in zijn slagerij aan de Marktstraat. De drie kinderen van Izaak werden het slachtoffer van de Holocaust. Simon, Francisca en Sophia vonden de dood in de kampen van Sobibor en Auschwitz.