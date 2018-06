Beelden Baudet in Groenlo tegen afspraak toch online

De school onderzoekt intern wat verstandige vervolgstappen zijn, bijvoorbeeld het aanspannen van een kort geding of via YouTube beelden laten aanpassen. „We maken de afweging wat verstandig is voor onze school”, zegt Gitti Burema. „We zijn hier in terecht gekomen, maar als school hebben we geen belang bij een publicitaire hype.”



Daarom kiest de school voorlopig niet voor juridische stappen. Als docenten zichzelf in beeld zien en daartegen actie willen ondernemen, adviseert de school hen in mogelijke stappen.



Forum voor Democratie was niet bereikbaar voor commentaar.