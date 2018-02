Beheerder bungalowpark failliet na harde botsing met huiseigenaren

over de grens Grote brand legt bedrijf in de as in Isselburg, blussen duurt hele nacht

7 februari ISSELBURG - Aan de Dekkers Waide in Isselburg is woensdagavond brand uitgebroken bij een bedrijf. Dit ontwikkelde zich al snel tot een grote brand, waarvoor tientallen brandweerlieden werden ingeschakeld. De weg - net over de grens bij Dinxperlo - is de hele woensdagavond afgesloten.