Bekende standbeelden gestolen in Doesburg: ‘Nare manier om week te beginnen’

DOESBURG - In Doesburg zijn twee bronzen beelden gestolen. De bekendste is een van de rode mannen van het kunstwerk Passi d’Oro aan de IJsselkade.

Een treurig gezicht aan de IJsselkade in Doesburg: Een van de drie rode mannen van kunstwerk Passi d’Oro is weg. Zijn voetjes staan er nog, de benen zijn afgebroken. Nota bene in het weekeinde dat Doesburg groots het Hanzefeest viert, moet het gebeurd zijn. De diefstal werd maandagochtend opgemerkt.

Quote Het hoort bij het aanzicht van onze prachtige kade en wordt gemist. Breng het beeld terug. Gemeentewoordvoerster Doesburg

Passi d’Oro is Italiaans voor ‘voetstappen van goud’. Het kunstwerk is gemaakt door Roberto Barni in 2006 en bestaat uit drie rode mannen van verschillende afmetingen. De kleinste rode man is weg. De gemeente Doesburg is verbolgen en vraagt de dader op Facebook het beeld terug te brengen. ,,Het hoort bij het aanzicht van onze prachtige kade en wordt gemist”, zegt een gemeentewoordvoerster.

Volledig scherm De voetjes van de kleine rode man staan er nog. © dG

Ook een van de twee vrouwen aan de Contre Escarpe, op korte afstand van de IJsselkade, is afgelopen weekeinde ontvreemd. De gemeente vermoedt dat de diefstallen verband met elkaar houden. ,,Of het vandalisme of diefstal? Dat mensen het brons willen hebben om door te verkopen? Wij sluiten niets uit. Maar het is voor ons een nare manier om de week te beginnen”, meldt de gemeentewoordvoerster.

Volledig scherm Een van de twee vrouwen aan de Contre Escarpe in Doesburg is verdwenen. © Gemeente Doesburg

Het is de eerste keer dat de beelden in Doesburg zijn weggenomen. Wel is Passi d’Oro eerder vernield. Tweemaal zelfs. Beide keren is de schade hersteld.

Volledig scherm Het kunstwerk Passi d'Oro in Doesburg, met zicht richting de IJssel. © dG

Volledig scherm Het kunstwerk Passi d'Oro van Roberto Barni in volle glorie. © Jan Ruland van den Brink