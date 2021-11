Bekneld in busje na eenzijdig ongeluk op N330 bij Halle

McDonald’s gaat met maaltijdbe­zor­ger Big Macs aan huis bezorgen in Zutphen

McDonald’s en Uber Eats zijn samen in Zutphen maaltijden aan huis gaan bezorgen via McDelivery. Via de bezorgapp van Uber Eats kunnen sinds afgelopen vrijdag hamburgers en Franse frietjes van de Amerikaanse fastfoodketen in huis worden gehaald. Zutphen volgt daarmee veel andere steden waar McDelivery eerder is ingevoerd.

21 november