Bengevoord is niet de jongste burgemeester meer

Nieuwe huizen beter verdelen over de dorpen in Oude IJsselstreek

7:43 GENDRINGEN - De bouw van nieuwe huizen moet evenwichtiger verdeeld worden over de dorpen in de gemeente Oude IJsselstreek. Waar bijvoorbeeld in Ulft relatief veel is gebouwd de afgelopen jaren (Vogelbuurt, DRU-Laan, Villa Zeno), blijft de bouw in Gendringen en Varsseveld juist achter.