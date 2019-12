Bennie Jolink over kerstacties van de boeren: ‘Ik zou het niet doen’

Onderteke­naars petitie Gouden Handen in 's-Heerenberg zijn ‘woest’

6:43 ’s-HEERENBERG - Er zijn een kleine 700 mensen op de ondertekening van de schriftelijke petitie tegen de sluiting van de gemeenteraadszaal en publieke voorzieningen in het voormalige klooster Gouden handen in ’s-Heerenberg afgekomen. In Zeddam hebben 130 mensen in het dorpshuis de petitie ondertekend.