Bennie Jolink over rentree op podium: Zittend een paar nummers spelen

Balkenende bezorgt elektrische auto in Lichtenvoorde

8:10 LICHTENVOORDE - Op de klanken van Survivor's Eye of the Tiger reed oud-premier Jan Peter Balkende dinsdag de door kledingbedrijf State of Art en de Achterhoek Tour Rally gesponsorde elektrocar naar het podium van State of the Art in Lichtenvoorde. Daar overhandigde hij de sleutels aan Mireille Wopereis van zorginstelling Careaz, dat gebruik mag gaan maken van het vervoersmiddel.