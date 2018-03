Bennie Jolink treedt op bij onthulling Normaal-beeld in Hummelo

Het optreden is zonder drummer: Jan Manschot was de eerste drummer van Normaal, maar hij overleed begin 2014. Er is voor gekozen geen vervangende drummer te regelen, maar het met zijn drieën te doen.



Voorzitter Henk Kelder van het Anhangerschap, de officiële fanclub van Normaal, is enorm enthousiast over deze Normaal-reünie. ,,Wat is er nou mooier dan de drie nog levende Normaal-leden die weer samen spelen? Dit is natuurlijk fantastisch, geweldig mooi. Ja, ik ben hier zeer verheugd over’’, zegt Kelder.