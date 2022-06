Benzine kost in Duitsland nu 1,86 per liter en diesel 1,92: het begint al druk te worden

met video Gi­ro-revelatie Koen Bouwman thuis onthaald in blauw versierde straat in Ulft

ULFT - Misschien wel dé verrassing van de Giro d’Italia is thuis. Wielrenner Koen Bouwman (28) mag van zijn familie in Ulft even door het leven als Koen ‘Blauwman’, dankzij het winnen van de felbegeerde blauwe bergtrui in de grote wielerronde. Moeder Bouwman haalde haar zoon maandag van Schiphol. In Ulft was de buurt uitgelopen.

30 mei