Benzine kost in Duitsland nu 1,86 per liter: ‘Stilte voor de storm’

UpdateANHOLT - Bij de Shell in Anholt, net over de grens bij Gendringen, is het rond half 8 deze woensdagochtend nog rustig. De gevreesde benzinegekte is er vooralsnog niet. De literprijs zou vandaag tientallen centen goedkoper zijn dan in Nederland.

Medewerker Irmgard Kleinhesseling denkt dat het stilte voor de storm is ,,Het is nu ook al wel iets drukker dan normaal, maar ze stonden hier al voor zes uur vanochtend voor de pomp. Ze wisten toen nog niet eens wat de prijzen precies zouden zijn!”

Lees ook Dit is waarom de benzineprijzen aan de Nederlandse kant van de grens niet verder kunnen zakken

Voor een liter benzine moet men in Anholt 1,869 euro betalen. In de Achterhoek moet op dit moment bij de goedkopere tankstations tussen de 2,13 en 2,20 euro per liter betaald worden. Kleinhesseling verwacht in ieder geval genoeg benzine te hebben om een stormloop te ‘overleven’. ,,We raken niet uitverkocht vandaag, de tank zit bomvol met ruim 40.000 liter benzine.”

Relatief rustig

Een kwartiertje later is het bij de Kuster tankstation in Emmerich ook nog relatief rustig. Alle pompen zijn bezet, maar er zijn geen lange wachtrijen te bespeuren. De literprijs bedraagt hier 1,89 euro. Waar eerder gesproken werd over verschillen van soms wel 40 of 50 cent per liter, blijkt de praktijk iets milder.

Bij Tankstelle Kats in Elten begint het rond 8 uur toch redelijk druk te worden. Per liter benzine moet hier 1,85 afgetikt worden. De eerste wachtrijen ontstaan, maar dat is gebruikelijk bij dit tankstation pal langs de snelweg. De verwachting is dat de literprijs de komende dagen nog wel wat gaat zakken bij de tankstations langs de grens. Eigenaren profiteren nu nog extra van de Nederlandse bezoekers.