Bert Berghoef onderzoekt opties voor coalitie in Montferland: drie partijen zoeken bondgenoten

De oppositiepartijen in Montferland, Lijst Groot Montferland, Helder en PvdA, hebben na de verkiezingen een meerderheid in de gemeenteraad en nemen de lead in de besprekingen om te komen tot een nieuwe coalitie. Zij hebben Bert Berghoef (73) aangesteld als informateur.



,,Wij willen graag samen optrekken”, zegt Rob Mos, lijsttrekker van Helder, de grote winnaar van de verkiezingen met vijf gewonnen zetels. De drie partijen presenteren maandagavond in Gouden Handen een document met enkele standpunten. Met potlood geschreven, benadrukt Mos. ,,Wij hopen dat alle partijen er zo open mogelijk instaan en aanvullingen willen doen. We willen namelijk een zo breed mogelijk raadsprogramma.”



Behalve de presentatie van het document is maandag in Gouden Handen in ’s-Heerenberg ook de ‘kennismaking’ van Berghoef met alle lijsttrekkers. Opvallend is dat de avond door iedereen is bij te wonen. ,,Vroeger gebeurden dit soort dingen in achterkamers, maar dat willen wij niet meer”, zegt Mos.