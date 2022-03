Bertie kreeg meer stemmen dan de lijsttrekker en is nu ineens partijleider: ‘Dit is democratie’

GROENLO - Omdat hij met 249 voorkeursstemmen er precies 8 meer had dan de nummer één bij NLOG, is het Bertie Bosker die maandag aanwezig is in de Grolse raadzaal om de benodigde papieren te ondertekenen voor zijn plek in de gemeenteraad van Oost Gelre. ,,Het was een lastige keuze, maar dit is democratie.”

Zodoende wordt NLOG, goed voor één zetel, de komende vier jaar vertegenwoordigd door Bosker en niet door lijsttrekker Gerard Klein Gunnewiek.



,,Ik heb wel even na moeten denken of ik mijn stoel zou houden. Er komt namelijk wel wat op je af. Want behalve raadslid ben ik ook direct fractievoorzitter, omdat onze partij maar één zetel heeft”, zegt Bosker, die op plek drie stond. ,,Uiteindelijk heb ik besloten mijn plek te houden, want dat heeft de kiezer gekozen.”

Voorlopig einde

Voor Gerard Klein Gunnewiek, lijsttrekker en de afgelopen vier jaar raadslid en fractievoorzitter van NLOG, betekent het voorlopige einde van zijn politieke carrière. ,,We hadden een plan klaarliggen voor twee zetels. Die zijn er helaas niet gekomen. En dankzij de voorkeursstemmen van Bosker kom ik nu ook niet in de raad. Voor mij betekent het dat het nu stopt.”

De vertrekkend partijleider laat weten dat hij Bosker nog had aangeboden de raadsperiode te verdelen. ,,Ik zou dan de eerste twee jaar zitting nemen in de raad, en hij de laatste twee. Dan konden we op de achtergrond alles goed klaarzetten. Bosker heeft aangegeven daar geen gebruik van te maken. Hij krijgt daarom nu alles, de zetel, het fractievoorzitterschap én de leiding over de partij.”

Stemmentrekker

Bosker bleek met name in buurtschap Zwolle een enorme stemmentrekker. In zijn eigen woonplaats kreeg hij liefst 120 voorkeursstemmen, beduidend meer dan Klein Gunnewiek die het 13 Zwolse stemmen kreeg. ,,Maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat ik alleen daardoor de nummer één ben geworden”, zegt Bosker. ,,Ook in andere kernen is op mij gestemd. Voor mij laat dat zien dat ik een goed netwerk heb.”

Het liefst had Bosker gezien dat zijn partij twee zetels had gekregen. ,,Dan had ik het samen met Gerard Klein Gunnewiek kunnen doen in de raad. Helaas is dat niet gelukt. Uiteraard blijf ik wel de lijn van de afgelopen vier jaar voortzetten en blijf ik gewoon verbonden aan NLOG. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ik na deze winst ineens als eigen partij verder ga”, zegt hij. ,,De kiezers die voor mij gekozen hebben willen dat ik ze vertegenwoordig, die verantwoordelijkheid ga ik nemen.”