Bespaaractie Agem groot succes, alle drieduizend boxen vergeven: ‘Ik stond zelfs in de file’

Deze drie locaties in ’s-Heerenberg zijn in beeld voor nieuwe raadszaal: Gouden Handen favoriet?

’S-HEERENBERG/ DIDAM - Waar neemt de nieuwe gemeenteraad van Montferland vanaf eind 2023 de belangrijke beslissingen? Het zou goed kunnen dat dat nog steeds in Gouden Handen in ’s-Heerenberg is. Maar er zijn nog twee andere kandidaat-locaties in de stad voor een raadszaal.

21 februari