‘Beste’ blondbier uit de wijde regio komt uit Ulft: ‘Hop geeft net dat beetje extra’

Het aantal lokaal gebrouwen biertjes blijft maar toenemen, maar waar komt het lekkerste blondbier vandaan? De Gelderlander nam de proef op de som. Iedere brouwer werd door de redactie benaderd om het eigen blondbier ter beoordeling op te sturen. ,,We kozen voor blond omdat het een toegankelijk bier is dat bij een groot publiek in de smaak valt”, zegt redactiechef Rick Aalbers.



Het wedstrijdelement zorgde aanvankelijk voor wat spanning bij de brouwers. Maar dat was niet nodig, zegt Aalbers: ,,De verkiezing is expliciet níet bedoeld om de bieren af te kraken. Want bier is genieten en juist dat gevoel willen we overbrengen.”