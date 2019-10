Bestuurster rijdt gat in muur, aannemer moet slopen

VIDEO Berd (82) uit Vorden werd aangeval­len door kasteel­heer: 'Waarom staan er nog steeds hekken?'

8:55 De 82-jarige Berd Wegman uit Vorden werd vorig jaar voor Kasteel Vorden aangevallen door een van de kasteelbewoners, omdat hij geen toegangskaartje had. Hij begrijpt niet dat een jaar later nog steeds entree wordt gevraagd. ,,Dit is openbaar terrein.”