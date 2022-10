Beverdam als oplossing voor extreme droogte? Op Vordens landgoed wel: ‘Het barst hier van het leven’

Ouderen kunnen toch warm de dienst volgen, nu energiecri­sis de kerk noopt tot uitzetten kachel

BEEK - Hoe de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden? De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Beek probeert het vanaf deze maand met het op een groot scherm uitzenden van de zondagse kerkdienst in Didam. Zonder het te beseffen is de plaatselijke KBO daarmee trendsetter.

17 oktober