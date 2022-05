Bevrijdingsfestival Doetinchem: eindelijk weer met biertje in de hand naar band kijken

column andré van gessel Drek begrep ik ook dah den vekregge vri-jheid een pries het en wi-j der verant­weurd­elek veur zun

Vanmarge de vlag uutgehange. Deur den oorlog in de Oekraïne krig disse bevrijdingsdag een nog wat diepere betekenis dan in andere jore. In mien jonge jore he’k disse dag altied weh ‘gevierd’, moor meer um ’t feit dah we een dag wazze bevri-jd van school.

12:00