Bewindvoerder AproPlus uit Sinderen failliet

Spoorbomen in Didam gaan gewoon weer omhoog: storing voorbij

13:56 DIDAM - De storing aan de overweg in Didam is opgelost. Aan de Dijksestraat in Didam was er sinds 11.15 uur een storing op een overweg. De slagbomen gingen daar niet meer omhoog en dat zorgde voor gevaarlijke situaties.