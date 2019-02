Bewindvoerder die geld weggesluisd zou hebben nu geschorst: ‘Eindelijk gerechtigheid’

UPDATE CDA buitenspel bij nieuwe coalitie Winters­wijk: Winters­wijks Belang, VVD, PvdA en GroenLinks

5 februari WINTERSWIJK - Er is een nieuwe coalitie in Winterswijk. De fracties van Winterswijks Belang, VVD, PvdA en GroenLinks hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college.