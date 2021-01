Bewoner overleden bij brand in zorginstelling voor verstandelijk beperkten, drie mensen raakten gewond

Achter het hoofdkantoor van Zozijn in Wilp ligt een groot groen beschermd terrein met zowel woon- als dagbestedingslocaties. Afgelopen nacht is rond 2 uur brand uitgebroken in een kamer op de begane grond van woonlocatie De Dijksweiden.



De Dijksweiden is een geschakelde locatie waar volwassen mensen met een ernstig verstandelijke beperking wonen. Toen de brand uitbrak waren daar negen cliënten aanwezig. Acht van hen konden tijdig in veiligheid worden gebracht, voor één bewoner kwam hulp te laat.



,,We kregen een melding van ons brandmeldingssysteem. Eerst was onze eigen nachtdienst hier en heel snel daarna waren brandweer en politie ter plekke”, vertelt woordvoerder Diane Onnink. ,,De cliënt die in de kamer woonde waar de brand is ontstaan, is niet op tijd kunnen evacueren en is helaas overleden.”