Bewoners van Groenloseweg in Winterswijk voelen zich gepiepeld: alweer staan ze bij de Raad van State

Obelink wil snel beginnen met logistiek centrum en voert druk op: ‘Het is tien over twaalf’

DEN HAAG/ WINTERSWIJK - Obelink Vrijetijdsmarkt stapte donderdag naar de Raad van State om te kunnen beginnen met de bouw van een logistiek centrum op het voormalige terrein van Coberco naast het Beatrixziekenhuis. ,,Het is tien over twaalf. We mogen geen tijd meer verliezen’’, zei directeur Berry Velthuis.

21 januari