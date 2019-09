Bezem door brandweer in Noord- en Oost-Gelderland: minder wagens, maar posten blijven open

Het wagenpark van de brandweer in Noord- en Oost-Gelderland wordt kritisch tegen het licht gehouden en flink uitgedund. Daar staat tegenover dat dorpen en steden in deze regio niet bang hoeven te zijn dat één van hun lokale posten wordt gesloten.

Dat is de voorlopige uitkomst van het overleg tussen de top van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de burgemeesters van de 22 betrokken gemeenten. Vorige week zaten zij twee dagen met elkaar om tafel, in een poging een oplossing te vinden voor de financiële malaise bij de VNOG.

De VNOG kampt met een tekort van zo’n 4,5 miljoen euro. Daarnaast moet er nog eens jaarlijks tot 2 miljoen euro bij om het niveau van de brandweer op peil te houden. Burgemeesters zitten in een spagaat. Extra geld uitgeven is een lastig verhaal voor de gemeenten, die kampen met forse tekorten. Maar snoeien op veiligheid, daar zit ook niemand op te wachten.

Keuzes maken

Toch moeten er keuzes worden gemaakt. Daarom ligt er nu een voorlopig plan dat ervoor moet zorgen dat de VNOG de boel weer op orde krijgt. Directeur Diemer Kransen benadrukt dat nog niets in beton is gegoten, en dat de komende maanden nog het nodige kan veranderen. Wel is het de bedoeling dat voor het einde van het jaar een klap wordt gegeven op het reorganisatieplan.

Het waarborgen van de veiligheid in het gehele gebied is het voornaamste uitgangspunt van de VNOG, zegt directeur Kransen. ,,Daarom streven we ernaar om al onze posten open te houden. We vinden het ook belangrijk om zichtbaar te blijven voor het publiek. Dat versterkt het gevoel van veiligheid en biedt ons de mogelijkheid om in alle plaatsen bijeenkomsten te blijven houden, waarbij wordt ingezet op voorlichting over brandpreventie.’’

Wel onderzoekt de VNOG of het mogelijk is om bijvoorbeeld in Apeldoorn een nieuwe, centrale locatie te vinden voor de brandweer. ,,Maar dit mag niet ten koste gaan van de slagvaardigheid.’’ De aanrijtijden mogen dus niet lijden onder een eventuele verhuizing binnen Apeldoorn.

Bluswagens wegdoen

Het behoud van de posten heeft wel als gevolg dat kritisch wordt gekeken naar het beschikbare materieel. ,,Veel kazernes beschikken nog altijd over twee blusvoertuigen. De bedoeling is om een deel van deze tweede wagens weg te doen. Maar alleen op plekken waar dat kan. In de binnenstad van Zutphen is het bijvoorbeeld van belang om twee bluswagens te behouden. In andere delen van het gebied is dat een ander verhaal.’’

Maar ook ander materieel wordt tegen het licht gehouden. ,,Zo beschikken we momenteel over zeventien veetakels, bedoeld om grote dieren uit een sloot of put te redden. Zoveel hebben we er niet nodig.’’