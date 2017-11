Bezoek aan bordeel bij de grens: 'Man moet zich in een snoepwinkel wanen'

Gemiddeld 34,64 klanten per dag zouden er komen bij bordeel Casa Rossa. Dat registreerde een in 2015 door de Duitse justitie opgehangen camera, die uitzicht had op de entree van het Eltense bordeel. Van een dergelijke toeloop is deze doordeweekse namiddag in november bij Kim's Place geen sprake. In anderhalf uur zien we twee klanten. Beiden mannen die in een auto rijden met een Nederlands kenteken.



,,Was het maar waar, 34,64 klanten gemiddeld per dag'', zegt Kim Steffen (54), sinds januari exploitant en gastvrouw van het wijd en zijd bekende bordeel aan de Groenlandstrasse. ,,Als we doorsnee tien klanten per dag hebben, mogen we blij zijn. De gouden tijden zijn voorbij en zeker hier. Casa Rossa stond elke dag in de krant. Dan blijven klanten weg, want ze zijn bang dadelijk bij een meisje te zijn als de Duitse justitie een razzia uitvoert. Daarom heb ik in september de naam veranderd in Kim's Place. Het gaat beter nu.''