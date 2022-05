Bezoekers blijven weg bij Openluchttheater Engbergen; noodkreet richting gemeente

Duizenden liefheb­bers zien Normaal eindelijk optreden: ‘Blij de ‘familie’ na drie jaar weer te zien’

Het was even geleden dat de ‘anhangers’ en de band Normaal elkaar in de ogen hadden gekeken, en dat was donderdagavond te merken op het Tracktorpulling terrein in Lochem. Als jonge honden ramden ze de ene na de klassieker door de speakers.

