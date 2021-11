Bij Michaël Hazersloot was het glas altijd half vol

In maart van dit jaar meldt Doetinchemmer Michaël Hazersloot zich bij de huisarts met pijnklachten. Een week later krijgt hij een dramatische diagnose: slokdarmkanker met uitzaaiingen. Ongeneeslijk ziek.



Wie denkt dat het leven met zo’n klap eigenlijk al voorbij is, komt bedrogen uit. ,,We hebben nog een heel mooie tijd gehad”, zegt echtgenote Anja. ,,Vrijwel direct hebben we met de hele familie een groot huis gehuurd op Ameland. We zijn weekeinden weg geweest, op vakantie in Italië. Vriendinnen van onze dochter hebben een film over hem gemaakt, toen hij nog goed was. Samen hebben we mooie herinneringen gemaakt.”



Michaël Hazersloot is jong gestorven, een week voor zijn 61ste verjaardag. Maar de Doetinchemmer heeft geleefd voor twee. Als algemeen directeur van Ferro Techniek in Gaanderen. Als vrijwilliger, liefst twintig jaar lang.