Bijna 300 woningen gepland ten noorden van ’s-Heerenberg; ‘De woning is te gast in de natuur’

Boerderij De Laak aan de Hartjensstraat is na het overlijden van de toenmalige eigenaar in 2015 niet meer bewoond. De directe familie kreeg het ouderlijk huis en de bijbehorende gronden in handen en verbouwt nog onder andere bieten, uien, mais en gras. Er is echter geen opvolger gevonden voor de boerderij, waar ooit honderd koeien werden gehouden. Een stedenbouwkundig bureau buigt zich nu over wat allemaal mogelijk is op de locatie.