Bijna alle studenten Pabo Iselinge wonen nog thuis

Met een lach de kano in, nadat zwemmen tegen kanker niet mag

9 september DOETINCHEM - Ze was in huilen uitgebarsten toen ze hoorde dat er niet gezwommen, maar gekanood werd tijdens de Doetinchemse versie van Swim to fight cancer. Maar zaterdagmiddag stapte Janet Ankersmit (51) toch met een brede lach de kano in, voor een tocht van vier kilometer over de Oude IJssel vanuit het centrum van Doetinchem.